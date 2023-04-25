Историк Кикнадзе: "тихий раздел" Украины Польшей и другими странами — предательство и преступление

1:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Владимир Кикнадзе в разговоре с Pravda.Ru негативно оценил высказывания бывшего президента РФ, зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, который предпочёл "тихий раздел" Украины Польшей и другими странами.

"Я не считаю, что Россия должна поддерживать вариант с разделением страны. При освобождении советской Украины погибли более 968 тысяч граждан СССР, наших предков, поэтому у нас нет ни морального, ни юридического права давать согласие на отторжение каких-либо земель в пользу других государств, тем более в пользу Румынии и Венгрии, которые участвовали в агрессии против Советского Союза в ходе войны на стороне фашистской Германии", — сказал историк.

Вместе с этим он заявил, что ради освобождения Польши погибли свыше 600 тысяч человек. Варшава не противостояла СССР, но вступила в сговор с фашистами и открыла им путь в международную политику, отметил специалист.

"Позиция, которая предполагает возможность передачи территорий современной Украины Польше, Венгрии, Румынии или каким-либо другим государствам преступна по отношению к памяти наших предков, сложивших головы за освобождение родины. Я считаю, что по этому пути нам ни в коем случае идти нельзя. Это предательство", — заключил эксперт.

Ранее экс-лидер России во время марафона "Знание" сообщил, что вступление Киева в НАТО и начало мировой войны хуже, чем "тихий раздел" Украины.

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