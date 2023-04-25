РВ: наёмники из Франции казнили троих пленных российских военных на Украине

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Во Франции задержали двух вернувшихся с Украины неофашистов. Им предъявили обвинения в перевозке оружия. Также они участвовали в казни пленных российских военнослужащих. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Наёмники Гийом Андреони и Алан Винерон воевали на Украине в рядах неонацистского полка "Азов"* и 92-й бригады ВСУ, где сосредоточены европейские нацисты. Они являются поклонниками Гитлера и дивизии СС "Карл Великий".

Один из французов сам признался в совершении военного преступления. В соцсетях он опубликовал фото казни троих российских пленных. Они погибли не в бою, а были расстреляны в упор после того, как попали в плен, отметили авторы канала.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.