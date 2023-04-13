Сбежавший с Украины наёмник Макинтайр: боевики ВСУ убили троих русских пленных в Харькове

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) хвалились американскому наёмнику Джону Макинтайру пытками и казнями военнопленных российских бойцов. Об этом рассказал сам боевик "Иностранного легиона", который перешёл на сторону России, в интервью КП.

Он заявил, что после боёв под Харьковом оказался в украинском националистическом батальоне. И в этой банде было трое боевиков, которые измывались летом прошлого года над троими пленными русскими. Они жестоко убили их и сняли свои истязания на видео, которое потом показывали своим сослуживцам.

По словам американца, боевики ВСУ используют для передвижения гражданскую одежду, изображая мирных жителей, и гражданский автотранспорт, в том числе пожарные и скорые.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.