Замкомандира батальона ВСУ "Философ": военные РФ бьются за Артёмовск круглосуточно

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Заместитель командира батальона вооружённых сил Украины (ВСУ) с позывным "Философ" заявил, что российские военные ведут борьбу за Артёмовск (Бахмут) круглые сутки, истощая украинскую армию. Слова боевика цитирует издание Kyiv Post.

"Они [ВС РФ] не перестают атаковать ни днём, ни ночью", — заявил "Философ".

Он подчеркнул также, что российские войска постепенно освобождают Артёмовск, тогда как ВСУ, которым не хватает боеприпасов, не могут и на три метра подступить к бойцам ВС РФ.

Ранее военкоры показали последний путь снабжения ВСУ в Бахмуте, который также простреливается артиллерией России.

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