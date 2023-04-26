РВ: последний путь снабжения ВСУ в Бахмуте под огнём российской артиллерии

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

После перерезания "дороги жизни" вооружённые силы Украины (ВСУ) с большим трудом доставляют подкрепления в Бахмут (Артёмовск) и вывозят раненых из города. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Они опубликовали видео, снятое украинскими боевиками, на котором показано состояние последнего пути снабжения ВСУ. Это просёлочная дорога, которая также простреливается российской артиллерией.

На кадрах бронетехника ВСУ с трудом ползёт по грязи, вдоль дороги видны разбитые автомобили.

Ранее киевские военные эксперты заявили, что российские войска стянули резервы и начали мощнейшую артподготовку для финального штурма Бахмута.