После перерезания "дороги жизни" вооружённые силы Украины (ВСУ) с большим трудом доставляют подкрепления в Бахмут (Артёмовск) и вывозят раненых из города. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Они опубликовали видео, снятое украинскими боевиками, на котором показано состояние последнего пути снабжения ВСУ. Это просёлочная дорога, которая также простреливается российской артиллерией.
На кадрах бронетехника ВСУ с трудом ползёт по грязи, вдоль дороги видны разбитые автомобили.
Ранее киевские военные эксперты заявили, что российские войска стянули резервы и начали мощнейшую артподготовку для финального штурма Бахмута.
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