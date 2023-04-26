Один из отделов Инженерного корпуса армии США разрабатывал секретный план быстрого восстановления Антоновского моста в Херсоне. Об этом сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин в своём Telegram-канале.
Он напомнил, что мост, частично повреждённый множеством ударов "Хаймарсов", но поддерживавшийся в рабочем состоянии, был окончательно уничтожен российскими сапёрами после отвода войск на левый берег Днепра.
Как сообщил источник, американские инженеры в декабре получили задачу разработать план экстренного — за 8-12 часов — восстановления полноценной переправы. Было отработано несколько вариантов.
"Американцы отметили, что удачное решение русских инженеров, прикрыть переправу "телом" моста, необходимо использовать против самих русских.
Но, кроме восстановления "русской" переправы, рассматривались и классические "наплавные" мосты в этом же районе. Согласно утечки, Антоновский мост должен будет сыграть ключевую роль в образовании стратегического плацдарма на левом берегу Днепра", — добавил аналитик.
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