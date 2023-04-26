Шурыгин: США разрабатывали секретный план восстановления Антоновского моста в Херсоне

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Один из отделов Инженерного корпуса армии США разрабатывал секретный план быстрого восстановления Антоновского моста в Херсоне. Об этом сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин в своём Telegram-канале.

Он напомнил, что мост, частично повреждённый множеством ударов "Хаймарсов", но поддерживавшийся в рабочем состоянии, был окончательно уничтожен российскими сапёрами после отвода войск на левый берег Днепра.

Как сообщил источник, американские инженеры в декабре получили задачу разработать план экстренного — за 8-12 часов — восстановления полноценной переправы. Было отработано несколько вариантов.

"Американцы отметили, что удачное решение русских инженеров, прикрыть переправу "телом" моста, необходимо использовать против самих русских.

Но, кроме восстановления "русской" переправы, рассматривались и классические "наплавные" мосты в этом же районе. Согласно утечки, Антоновский мост должен будет сыграть ключевую роль в образовании стратегического плацдарма на левом берегу Днепра", — добавил аналитик.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.