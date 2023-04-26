Секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что контрнаступление ВСУ все увидят "своими глазами"

Информация о времени и месте контрнаступления ВСУ закрыта. Все увидят, когда оно начнется. Об этом заявил секретарь Совета Национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона.

Представитель киевского режима сообщил, что Украина будет действовать по своему плану, о котором никто не знает. Это произойдёт, если в ближайшее время поставки оружия будут проходить мощными темпами.

"И когда начинают рассказывать об этом так называемом большом контрнаступлении, имейте в виду, что информация о нём есть у очень ограниченного круга лиц. Когда, как и каким способом — увидите своими глазами,

— заявил Данилов.

Он также добавил, что информацией о контрнаступлении ВСУ владеют не более 3-5 человек.

Ранее боевик ВСУ усомнился в том, что Украине удастся переломить ситуацию на поле боя за "две-три недели".

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