Солдат ВСУ оценил перспективы контрнаступления: есть вероятность, что к России подключится Китай

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевик вооружённых сил Украины оценил перспективы будущего контрнаступления. Он заявил в интервью одному из украинских телеканалов, что за "две-три недели" всё никак не закончится.

"У них (Армии России — прим. ред.) сотни тысяч мобилизованных сейчас. И ещё будут сотни тысяч. Нам только "перемолоть" их — это года два. Не говоря уже о том, что есть вероятность подключения Китая. А если подключится Китай мы просто…", — высказал своё мнение всушник.

Ранее польский генерал Роман Полько заявил, что у Киева остался последний шанс на эффективное контрнаступление в этом году.

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