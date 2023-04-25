Боевик вооружённых сил Украины оценил перспективы будущего контрнаступления. Он заявил в интервью одному из украинских телеканалов, что за "две-три недели" всё никак не закончится.
"У них (Армии России — прим. ред.) сотни тысяч мобилизованных сейчас. И ещё будут сотни тысяч. Нам только "перемолоть" их — это года два. Не говоря уже о том, что есть вероятность подключения Китая. А если подключится Китай мы просто…", — высказал своё мнение всушник.
Ранее польский генерал Роман Полько заявил, что у Киева остался последний шанс на эффективное контрнаступление в этом году.
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