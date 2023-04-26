Кадры ближнего боя: появилось видео захвата окопов ВСУ российскими военными

В Сети появилось снятое с дрона видео захвата позиций боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) на Луганском направлении. Кадрами поделился в своём Telegram-канале военный журналист Андрей Руденко.

Он отметил, что беспилотник заснял ближний бой российских военных из батальона "Заря".

Ранее Pravda.Ru писала, что бойцы батальона "Заря" взяли в ходе боёв под Луганском очень много пленных боевиков ВСУ из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", созданной по распоряжению президента Украины Владимира Зеленского.