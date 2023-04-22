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Руденко: бойцы ВС РФ взяли пленных боевиков ВСУ из бригады "Эдельвейс"

0:44
Силовые структуры

Российские военные взяли в ходе боёв на Луганском направлении очень много пленных боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военкор Андрей Руденко в своём Telegram-канале в субботу. Репортёр также опубликовал видео с кадрами допроса.

Руденко: бойцы ВС РФ взяли пленных боевиков ВСУ из бригады "Эдельвейс"

Журналист уточнил, что брали пленных военнослужащие из батальона "Заря". Боевики рассказали, что служили в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс", созданной по приказу президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее стало известно об уничтожении российскими военными бронемашины с подполковником спецназа погранслужбы Украины Александром Очеретнюком на Запорожском направлении.

 

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Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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