Российские военные взяли в ходе боёв на Луганском направлении очень много пленных боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военкор Андрей Руденко в своём Telegram-канале в субботу. Репортёр также опубликовал видео с кадрами допроса.
Журналист уточнил, что брали пленных военнослужащие из батальона "Заря". Боевики рассказали, что служили в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс", созданной по приказу президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее стало известно об уничтожении российскими военными бронемашины с подполковником спецназа погранслужбы Украины Александром Очеретнюком на Запорожском направлении.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Некоторые "солдаты удачи" отличаются особой жестокостью.