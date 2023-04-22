Руденко: бойцы ВС РФ взяли пленных боевиков ВСУ из бригады "Эдельвейс"

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные взяли в ходе боёв на Луганском направлении очень много пленных боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военкор Андрей Руденко в своём Telegram-канале в субботу. Репортёр также опубликовал видео с кадрами допроса.

Журналист уточнил, что брали пленных военнослужащие из батальона "Заря". Боевики рассказали, что служили в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс", созданной по приказу президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее стало известно об уничтожении российскими военными бронемашины с подполковником спецназа погранслужбы Украины Александром Очеретнюком на Запорожском направлении.

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