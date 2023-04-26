Fox News: правительство США участвовало в торговле детьми

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Правительство Соединённых Штатов участвовало в торговле детьми.

Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Как утверждает автор статьи Адам Шоу, администрация Джозефа Байдена была "посредником" в незаконном перевозе детей-мигрантов через мексиканскую границу для принудительного труда.

Можно утверждать, что Вашингтон стал посредником в многомиллиардной операции по торговле детьми, подтвердила директор отдела политических исследований Центра иммиграционных исследований Alliance for a Safe Texas Шина Родригез.

По статистике Таможенно-пограничной службы, количество прибывающих на границу США несопровождаемых детей увеличилось с 33 239 человек в 2020 году до более чем 152 тысяч ребят в 2022 году. Пока в текущем году было зафиксировано более 70 тысяч случаев с несопровождаемыми детьми.

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