МК: полковник Кнутов оценил поставку израильских радаров RADA ieMHR на Украину

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный историк, полковник в отставке Юрий Кнутов прокомментировал поставку израильских тактических радаров RADA ieMHR на Украину в преддверии готовящегося контрнаступления ВСУ.

По его словам, эта техника вряд ли окажется эффективной, ведь она создавалась для боевых действий другого характера. При этом эксперт похвалил Израиль за достижения в сфере радиооборудования и противовоздушной обороны (ПВО).

"Но все эти достижения рассчитаны в первую очередь на свой театр военных действий, а именно на Ближний Восток", — отметил Кнутов в беседе с МК.

Он добавил, что данный регион отличается пустынной местностью. На Украине же наблюдается более разнообразный рельеф, указал историк. Эксперт не исключил, что Киев попытается использовать израильские радары для работы по российским крылатым ракетам и дронам.

Кнутов также подчеркнул: войска РФ с помощью авиационных ракет Х-31 смогут вывести из строя станции, поставленные Израилем на Украину.

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