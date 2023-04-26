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Шурыгин назвал главную проблему, из-за которой ВСУ не начинают контрнаступление

1:06
Силовые структуры

Военспец Владислав Шурыгин раскрыл главную проблему, которая мешает Вооружённым силам Украины (ВСУ) начать контрнаступление.

Шурыгин назвал главную проблему, из-за которой ВСУ не начинают контрнаступление

По его словам, ситуация с полномасштабной атакой Киева на линии соприкосновения "зависла в воздухе".

"Украина "упёрлась всеми копытами" и не желает идти вперёд", — отметил эксперт в интервью "Военному делу".

Он добавил, что ВСУ гораздо больше боятся неудачного наступления, чем "жёсткого перемалывания" на Марьинском, Артёмовском и Авдеевском направлениях. Как пояснил Шурыгин, украинская атака, судя по всему, приведёт к пустой трате ресурсов с сомнительным результатом. Эксперт считает, что военным ВСУ следует обороняться, однако их продолжают гнать в бой.

Главная проблема для Украины — это не контрнаступление, а то, как ей самой его пережить, подчеркнул специалист.

Шурыгин уточнил, что сейчас в Киеве размышляют над тем, как максимально сохранить резервы, которые будут задействованы в атаках.

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Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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