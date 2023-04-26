Боевик вооружённых сил Украины (ВСУ) показал на видео путь, ведущий в Бахмут (Артёмовск), который стал "дорогой смерти" для украинских военных и наёмников.
На записи повсюду видны остатки обгоревшей военной техники, уничтоженной российскими войсками, а также тела убитых солдат.
"Вот она… Каски, братцы, двухсотые… Это жесть, это трэш!" — комментирует страшные кадры автор видео.
Ранее военкоры рассказали, что после перерезания "дороги жизни" ВСУ с огромным трудом доставляют подкрепления в Бахмут по единственной оставшейся просёлочной дороге, простреливаемой российской артиллерией.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.