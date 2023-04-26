Боевик ВСУ показал на видео "дорогу смерти" в Бахмут: "Это жесть!"

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевик вооружённых сил Украины (ВСУ) показал на видео путь, ведущий в Бахмут (Артёмовск), который стал "дорогой смерти" для украинских военных и наёмников.

На записи повсюду видны остатки обгоревшей военной техники, уничтоженной российскими войсками, а также тела убитых солдат.

"Вот она… Каски, братцы, двухсотые… Это жесть, это трэш!" — комментирует страшные кадры автор видео.

Ранее военкоры рассказали, что после перерезания "дороги жизни" ВСУ с огромным трудом доставляют подкрепления в Бахмут по единственной оставшейся просёлочной дороге, простреливаемой российской артиллерией.