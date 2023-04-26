Контрнаступление вооружённых сил Украины уже потихоньку идёт "маленькими шагами". Такое заявление сделала представитель оперативного командования Сил обороны Юга ВСУ Надежда Гуменюк в эфире телемарафона, пишут военкоры "Русской Весны".
Она отметила, что в Киеве не склонны недооценивать противника, якобы знают мощь и потенциал российской армии, а также методически работают над тем, чтобы эти мощности и возможности "минимизировать".
Все ждут, когда же начнётся обещанный "контрнаступ", а он тихонько уже идёт, объяснила спикер.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что информация о времени и месте контрнаступления ВСУ закрыта. Он добавил, что все увидят, когда оно начнётся.
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