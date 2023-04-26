"РВ": спикер ВСУ заявила, что контрнаступление уже идёт "маленькими шагами"

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Контрнаступление вооружённых сил Украины уже потихоньку идёт "маленькими шагами". Такое заявление сделала представитель оперативного командования Сил обороны Юга ВСУ Надежда Гуменюк в эфире телемарафона, пишут военкоры "Русской Весны".

Она отметила, что в Киеве не склонны недооценивать противника, якобы знают мощь и потенциал российской армии, а также методически работают над тем, чтобы эти мощности и возможности "минимизировать".

Все ждут, когда же начнётся обещанный "контрнаступ", а он тихонько уже идёт, объяснила спикер.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что информация о времени и месте контрнаступления ВСУ закрыта. Он добавил, что все увидят, когда оно начнётся.

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