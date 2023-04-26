Кулеба: контрнаступление состоится и позволит "освободить" всю Украину

Весеннее контрнаступление вооружённых сил Украины состоится и даст возможность "освободить" всю территорию страны.
Об этом в интервью итальянскому телеканалу Sky Tg24 заявил глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Весеннее наступление будет, но я не скажу вам, когда, не хочу облегчать жизнь российской разведке. Мы готовимся, подготавливаем наши ВС, единственной целью этого контрнаступления будет освобождение украинской территории, то есть возвращение того, что принадлежит нам", — отметил глава украинского МИДа.
По его словам, Киев ускорит подготовку военной техники, вооружения и амуниции, "чтобы это наступление армии Незалежной было эффективным". А после "победы" Украина будет крупнейшей европейской строительной площадкой со времен Второй Мировой подытожил Кулеба.
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