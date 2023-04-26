Участник СВО: опытные бойцы не могли поверить в такие зверства ВСУ

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики армии Украины сегодня прямые наследники нацистских коллаборационистов. Они даже и практики используют такие же.

Об этом сообщил путешественник и военный корреспондент, отслуживший по контракту в зоне СВО Григорий Кубатьян.

"Грузовик с бойцами случайно заехал на вражеские позиции. Легко в темноте с выключенным светом заехать не туда. Их всех там постреляли. И их тела развесили на деревьях. Серьёзные воины говорят: "Ну это не могли украинцы сделать, украинцы же такие же, как мы. Это, наверное, какие-то наёмники, люди совсем иной культуры. Не могут украинцы, которые нам родственники, так поступать с людьми", — в эфире радио "Комсомольская правда" сказал ополченец.

Однако, вспоминая Великую Отечественную войну, вспоминая, как поступали с русскими бандеровцы — это то же самое. Получается, что эта жестокость была изначально, россияне просто отвыкли от неё и их она пугает, народ РФ поверить не может, что такое может быть, подытожил Кубатьян.