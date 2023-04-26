Российские бойцы в Артёмовске провели ряд успешных штурмов мощных укреплённых объектов и двигаются вперёд.
Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц.
"Бои идут сейчас в западной части города, часть высокой застройки уже контролируется нашими штурмовыми отрядами, часть отрядов ведёт бои в частном секторе, это одноэтажная застройка", — в эфире радио "КП" сказал военкор.
Были взяты стратегически важные объекты обороны: следственный изолятор, который был очень укреплённым зданием, второй объект — педагогический университет.
На данный момент бои идут в воинской части, половина уже под контролем РФ, остальная половина пока контролируется ВСУ.
"Но постепенно-постепенно дожимаем", — подытожил Коц.
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России придётся увеличивать армейский кулак, считает полковник.