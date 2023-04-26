Военный корреспондент Коц о боях в Артёмовске: "Постепенно дожимаем"

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские бойцы в Артёмовске провели ряд успешных штурмов мощных укреплённых объектов и двигаются вперёд.

Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц.

"Бои идут сейчас в западной части города, часть высокой застройки уже контролируется нашими штурмовыми отрядами, часть отрядов ведёт бои в частном секторе, это одноэтажная застройка", — в эфире радио "КП" сказал военкор.

Были взяты стратегически важные объекты обороны: следственный изолятор, который был очень укреплённым зданием, второй объект — педагогический университет.

На данный момент бои идут в воинской части, половина уже под контролем РФ, остальная половина пока контролируется ВСУ.

"Но постепенно-постепенно дожимаем", — подытожил Коц.