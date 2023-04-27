Полковник Алёхин объяснил появление украинских беспилотников в Подмосковье

С помощью атак ударными беспилотниками Киев надеяться показать Москве и Вашингтону, что может достать до любой точки России, заявил военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алёхин.

По его словам, это не массированная атака, сейчас украинское командование ведёт разведку и надеется на политические дивиденды.

"Подмосковье — это чисто политический характер. Показать, что они могут достать до любой точки, особенно в преддверии, когда Россия будет праздновать 9 Мая", — пояснил Алёхин в интервью изданию URA.RU.

Эксперт уверен, что пока у Киева остаётся возможность, налёты БПЛА по российской территории будут продолжаться. В качестве основных мишеней ВСУ он назвал крымскую базу Черноморского флота и инфраструктурные объекты в Белгородской области.

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