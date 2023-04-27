Российский военный корреспондент Евгений Лисицын опубликовал видео, записанное на передовой. В кадре артиллеристы ВС РФ точным огнём уничтожили прибывающие подкрепления для ВСУ.
"Уничтожение подходящих резервов 59 омпбр (отдельной мотопехотной бригады. — Прим. ред.) ВСУ снайперским огнем артиллерии и точной корректировкой разведывательными подразделениями 110 омсбр", — пояснил репортёр под роликом.
Он добавил, что в результате был уничтожен американский бронированный автомобиль "Хаммер", склад боекомплекта, пять боевиков получили ранения и один ликвидирован.
Ранее британские эксперты заявили, что новейшие российские танки Т-14 "Армата" на передовой станут большой проблемой для украинской армии.
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