Военкор Лисицын показал видео снайперского огня артиллерии ВС России по резервам ВСУ

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский военный корреспондент Евгений Лисицын опубликовал видео, записанное на передовой. В кадре артиллеристы ВС РФ точным огнём уничтожили прибывающие подкрепления для ВСУ.

"Уничтожение подходящих резервов 59 омпбр (отдельной мотопехотной бригады. — Прим. ред.) ВСУ снайперским огнем артиллерии и точной корректировкой разведывательными подразделениями 110 омсбр", — пояснил репортёр под роликом.

Он добавил, что в результате был уничтожен американский бронированный автомобиль "Хаммер", склад боекомплекта, пять боевиков получили ранения и один ликвидирован.

Ранее британские эксперты заявили, что новейшие российские танки Т-14 "Армата" на передовой станут большой проблемой для украинской армии.