The Sun: "невидимые" танки Путина Т-14 "Армата" могут разрушать города за минуты

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российское командование перебросило в зону СВО "секретное оружие Путина" — танки Т-14 "Армата", сообщил обозреватель из Великобритании Тарик Тахир.

По его словам, роботизированные боевые машины имеют самое современное оснащение. Стелс-покрытие делает танк невидимым для радаров неприятеля, а мощная пушка может "за считанные минуты" превращать в руины города с расстояния в 8 километров.

"Это происходит в преддверии долгожданного весеннего контрнаступления украинских войск", — пишет журналист в издании The Sun.

Ранее военные эксперты предупредили Киев, что у командования ВСУ осталось двое суток, чтобы вывести остатки украинского гарнизона из Артёмовска.

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