Сербский доброволец Берич: бои на Украине нужны Западу для уничтожения России

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Западу нужны боестолкновения на Украине ради уничтожения России. Такое мнение выразил доброволец из Сербии Деян Берич, сражающийся на стороне Вооружённых сил РФ.

Говоря о мотивации сербов отправляться в зону спецоперации, он обратил внимание на сходство развала Югославии и украинского конфликта. По его словам, западные лидеры не способны жить без колонизации, поэтому им необходим развал РФ для присвоения её ресурсов.

"Это не конфликт Украины и России — это война Запада на уничтожение России", — пояснил Берич в беседе с РИА Новости.

Он назвал победу РФ на поле боя единственным выходом из сложившейся мировой ситуации. Как подчеркнул военнослужащий, Москва должна выиграть любой ценой, иначе "России просто не будет".

Ранее Берич заявил, что издевательства над русскими людьми являются идеологией Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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