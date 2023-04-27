Доброволец из Сербии Берич: издевательства над русскими стали идеологией для военных ВСУ

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сербский доброволец Деян Берич, который служит в составе Вооружённых сил Донецкой Народной Республики, рассказал о жестокой антироссийской идеологии Украины.

По его словам, украинские боевики издеваются на русскими, обращаясь к запрещённым методам ведения конфликта. Он добавил, что был свидетелем агрессии ВСУ по отношению к российским солдатам.

При этом доброволец подчеркнул: во время вооружённого противостояния военные стоят перед выбором — либо убивать, либо быть убитыми.

"Но издеваться нельзя. У них это идеология — издеваться на русскими людьми", — пояснил Берич в беседе с РИА Новости.

Он не стал раскрывать информацию о количестве наёмников из Сербии, сражающихся за Россию, ведь эти сведения являются конфиденциальными. Как отметил доброволец, сербы участвуют в боестолкновениях с ВСУ на "самых жёстких" участках, проявляя героизм.

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