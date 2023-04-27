The Scotsman: у Зеленского осталось всего шесть месяцев, чтобы добиться победы над Россией

1:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Западные лидеры дали украинскому президенту Владимиру Зеленскому всего шесть месяцев для того, чтобы добиться победы над Россией на поле боя.

Как сообщает The Scotsman, ссылаясь на экс-дипломата из Великобритании, профессора военных исследований Тима Уилласи-Уилси, в случае провального наступления Вооружённых сил Украины (ВСУ) Запад начнёт призывать Киев к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам эксперта, при таком сценарии Украина не сможет заключить выгодное мирное соглашение.

"Если Украина не победит Россию в ближайшие шесть месяцев, Запад, вероятно, окажет давление на Зеленского для переговоров с Путиным", — сказано в публикации.

Бывший дипломат считает, что в Киеве осознают усталость США и Евросоюза от украинского конфликта. Кроме того, Уилласи-Уилси подчеркнул: американский лидер Джо Байден заинтересован в прекращении боёв до конца 2023 года, ведь продолжение помощи Киеву может подорвать его позиции на грядущих президентских выборах.

Профессор выразил сомнение в том, что украинская армия переломит ход конфликта в результате наступательной операции.

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