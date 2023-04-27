Западные лидеры дали украинскому президенту Владимиру Зеленскому всего шесть месяцев для того, чтобы добиться победы над Россией на поле боя.
Как сообщает The Scotsman, ссылаясь на экс-дипломата из Великобритании, профессора военных исследований Тима Уилласи-Уилси, в случае провального наступления Вооружённых сил Украины (ВСУ) Запад начнёт призывать Киев к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам эксперта, при таком сценарии Украина не сможет заключить выгодное мирное соглашение.
"Если Украина не победит Россию в ближайшие шесть месяцев, Запад, вероятно, окажет давление на Зеленского для переговоров с Путиным", — сказано в публикации.
Бывший дипломат считает, что в Киеве осознают усталость США и Евросоюза от украинского конфликта. Кроме того, Уилласи-Уилси подчеркнул: американский лидер Джо Байден заинтересован в прекращении боёв до конца 2023 года, ведь продолжение помощи Киеву может подорвать его позиции на грядущих президентских выборах.
Профессор выразил сомнение в том, что украинская армия переломит ход конфликта в результате наступательной операции.
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