Пушилин: позиции ВСУ в Марьинке перешли под огневой контроль ВС РФ

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Все позиции боевиков украинской армии в Марьинке перешли под огневой контроль российских войск. Бойцы ВС РФ освободили подавляющее большинство кварталов населённого пункта. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Из 59 кварталов, если так можно разделить условно саму Марьинку, 50 находятся под контролем наших подразделений", — подчеркнул он в эфире телеканала "Россия 24".

Пушилин отметил, что украинские войска пытаются оказывать сопротивление. Однако это не мешает продвижению российской армии.

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