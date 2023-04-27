Боевики вооружённых Сил Украины (ВСУ) не собираются отступать из Бахмута (Артёмовска). Более того, они готовы активно обороняться. Об этом заявил
командир горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Никита Шандыба.
Он также добавил, что украинские войска готовят "сюрприз" для российских военных в Бахмуте.
"О выводе наших войск из Бахмута сто процентов речь не идёт. Мы активно обороняемся, можно сказать, что готовим небольшой сюрприз для врага. Пусть это пока остаётся тайной", — сказал командир в эфире телемарафона.
Ситуацию в городе боевик назвал тяжёлой, отметив что ВС РФ пытаются прорвать оборону ВСУ и перерезать "дорогу жизни", используя артиллерию и пехоту.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ несут большие потери под Артёмовском.