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Командир бригады "Эдельвейс": ВСУ готовят "сюрприз" для военных РФ в Бахмуте

0:49
Силовые структуры

Боевики вооружённых Сил Украины (ВСУ) не собираются отступать из Бахмута (Артёмовска). Более того, они готовы активно обороняться. Об этом заявил
командир горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Никита Шандыба.

Командир бригады "Эдельвейс": ВСУ готовят "сюрприз" для военных РФ в Бахмуте

Он также добавил, что украинские войска готовят "сюрприз" для российских военных в Бахмуте.

"О выводе наших войск из Бахмута сто процентов речь не идёт. Мы активно обороняемся, можно сказать, что готовим небольшой сюрприз для врага. Пусть это пока остаётся тайной", — сказал командир в эфире телемарафона.

Ситуацию в городе боевик назвал тяжёлой, отметив что ВС РФ пытаются прорвать оборону ВСУ и перерезать "дорогу жизни", используя артиллерию и пехоту.

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Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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