Командир бригады "Эдельвейс": ВСУ готовят "сюрприз" для военных РФ в Бахмуте

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики вооружённых Сил Украины (ВСУ) не собираются отступать из Бахмута (Артёмовска). Более того, они готовы активно обороняться. Об этом заявил

командир горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Никита Шандыба.

Он также добавил, что украинские войска готовят "сюрприз" для российских военных в Бахмуте.

"О выводе наших войск из Бахмута сто процентов речь не идёт. Мы активно обороняемся, можно сказать, что готовим небольшой сюрприз для врага. Пусть это пока остаётся тайной", — сказал командир в эфире телемарафона.

Ситуацию в городе боевик назвал тяжёлой, отметив что ВС РФ пытаются прорвать оборону ВСУ и перерезать "дорогу жизни", используя артиллерию и пехоту.

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