Сорокин: Генштаб ВСУ и НАТО в панике из-за новой тактики России в Артёмовске

1:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Генштаб вооружённых сил Украины и НАТО в панике из-за того, что Россия начала применять новую тактику в Артёмовске (Бахмуте). Об этом рассказал политолог, военный эксперт Николай Сорокин в эфире YouTube-канала "День".

До начала массового применения российскими военными управляемых авиабомб в зоне спецоперации ВСУ действовали при обороне городов одинаково. Боевики уходили в жилую застройку, желательно, высотную, располагая большое количество снайперов на верхних этажах, а в подвалах оборудуя штабы, госпитали и пункты питания, пояснил эксперт.

Сейчас военные РФ, выявляя такие цели, наносят сверху удары авиабомбами по этим скоплениям противника. И в этой ситуации все люди, которые обороняют здание, и наверху, и в подвале, обречены, потому что дом сносится полностью, добавил собеседник канала.

"И потери Киева в Артёмовске сегодня настолько значительные, что это действительно истерика. Да, Генштаб ВСУ вынужден менять тактику обороны городов. Сейчас она разрабатывается. Американцы советуют вместо снайперов на крыше монтировать камеры, которые будут предупреждать о прилётах беспилотников, каким-то образом располагать людей для их сбития. Но это всё не проработано, это импровизация, и пока они не знают, как против нашей новой тактики в городах себя вести, как обороняться", — заключил военный аналитик.

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