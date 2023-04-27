Военкор Сладков: солдаты ВСУ "ослепли на один глаз" под Угледаром

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Беспилотники российской армии вывели из строя радиолокационную станцию (РЛС) кругового обзора малых и средних высот 36Д6 на Угледарском направлении. Для украинской армии она была "глазами" противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков.

При помощи РЛС боевики ВСУ следили за российскими дронами и фронтовой авиацией, отметил он.

"Короче, угробили её. Браво мужики!" — заявил Сладков в своём Telegram-канале.