Беспилотники российской армии вывели из строя радиолокационную станцию (РЛС) кругового обзора малых и средних высот 36Д6 на Угледарском направлении. Для украинской армии она была "глазами" противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков.
При помощи РЛС боевики ВСУ следили за российскими дронами и фронтовой авиацией, отметил он.
"Короче, угробили её. Браво мужики!" — заявил Сладков в своём Telegram-канале.
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