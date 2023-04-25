Сладков: боевики ВСУ атаковали позиции батальона "Крым" ВС РФ в Запорожье

В районе Васильевки Запорожской области группа украинских боевиков вышла на нейтральную полосу и начала обстреливать позиции батальона "Крым" из гранатомёта. В ответ российский снайпер поразил одного из солдат ВСУ. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Сладков.

Когда украинская разведка нащупывает слабое место в российской обороне, сразу же начинается атака, отметил он. ВСУ действуют небольшими группами, затем в ход идёт легкобронированная техника. Если удаётся продвинуться, то подключаются танки.

"Расходятся у нас в тылу по флангам, вот вам и наращиваемый прорыв. Гипотетический", — указал военкор в своём Telegram-канале.

Российская армия придерживается такой же тактики, чтоб не формировать большой "кулак", по которому непременно прилетит ракета ВСУ. Однако любые боевые действия начинаются именно с таких "вылазок" противника, поэтому диверсионно-разведывательные группы особенно опасны.

"Всегда идет жёсткая реакция. Или нет реакции, если мы хотим противника заманить под удар. Ребята из батальона "Крым" — красавцы. Спокойно перетерпели огонь, и наш снайпер поразил цель. Всё, стрельба началась, разведка закончилась, выноси убитых", — заключил Сладков.