Сладков: генерал-полковник Михаил Мизинцев снят с должности замминистра обороны РФ

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Генерал-полковник Михаил Мизинцев снят с должности заместителя министра обороны России. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков. Он подчеркнул, что на данный момент подробности отставки неизвестны. Мизинцев не пробыл в должности даже года.

"Формулировка "не справился" не подходит. Значит причина в какой-то большой внезапно возникшей претензии, либо… Не знаю", — написал военкор в своём Telegram-канале.

Сладков заявил, что ранее Мизинцев руководил центром управления обороны России. Генерал — "никак не тыловик", подчеркнул он.

"У него должно было быть совсем другое будущее, он интеллектуал, организатор", — отметил военкор.

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