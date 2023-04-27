Mash: армия Украины попыталась атаковать Курскую АЭС, сработала система ПВО

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские журналисты заявили, что украинская армия попыталась нанести удар по Курской АЭС, которая находится в Курчатове.

По информации Telegram-канала Mash, российская система противовоздушной обороны не позволила ВСУ совершить задуманное. Как отметили журналисты, ПВО сработала в среду, 26 апреля, в 23:00. В СМИ сообщалось, что в это время в Брянской области прозвучала тревога.

Предположительно, для атаки Киев использовал БПЛА. Их запустили военные в Сумской области. В Telegram-канале допустили, что дроны двигались на малой высоте, но системы всё равно обнаружили угрозу и нейтрализовали её.

В Mash добавили, что в результате происшествия никто не пострадал. Военные не смогли ничего разрушить. Власти пока не комментировали данные СМИ.

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