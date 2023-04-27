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МК: Матвийчук заявил, что ВС Украины пойдут в наступление в ближайшую неделю

1:18
Силовые структуры

Член главного совета администрации Запорожской области и председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что военнослужащие Украины перемещают живую силу и технику с правого на левый берег реки через мосты. Эксперт увидел в этом признаки того, что ВСУ готовятся к наступлению, которое, по его словам, давно было обещано Киевом.

МК: Матвийчук заявил, что ВС Украины пойдут в наступление в ближайшую неделю

Ситуацию прокомментировал военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с "МК". Он уверен, что украинские войска в ближайшую неделю начнут наступление, и отрицать этот факт было бы глупо. Киеву необходимо продемонстрировать своим спонсорам, что он правильно использовал полученные средства и успешно осуществил планы.

Матвийчук считает, что у России есть поводы для беспокойства о возможном наступлении противника и призвал отнестись к этому очень серьёзно.

"Возвращаясь к признакам подготовки наступления, повторюсь, они просматриваются по всему фронту. Дороги подсыхают, на фоне этого увеличилась интенсивность обстрелов со стороны ВСУ, активизировались диверсионно-разведывательные группы. Противник сейчас ищет слабые места в нашей обороне, где они могли бы попытаться нанести удар", — рассказал эксперт.

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План наступления ВСУ слит! Теперь ясно, где ударит враг
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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