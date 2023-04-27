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Перенджиев допустил ввод войск ВС Польши на территорию Украины после разгрома группировки ВСУ

1:39
Силовые структуры

В последнее время идёт активное обсуждение предстоящего наступления ВС Украины. Относительно его целесообразности высказался член экспертного совета организации "Офицеры России", доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с Pravda.Ru.

Перенджиев допустил ввод войск ВС Польши на территорию Украины после разгрома группировки ВСУ

Он сообщил, что РФ полностью готова к наступлению противника. Она имеет преимущество в воздухе, особенно в ракетах. Также ВС РФ создали эшелонированную систему наступления. Кроме того, наступление ВСУ выгодно России.

"Вместо того, чтобы наступать на вот эти укреплённые группировки, которые сейчас есть у Украины, России выгодно перейти к преднамеренной обороне, как это и было, например, в ходе той же самой Курской битвы. Когда начнётся наступление, Россия может нанести мощный ракетный, артиллерийский и воздушно-бомбовый удары по развёртывающим боевые порядки, и получится так, что наступление, даже если пойдёт, всё равно будет ослабленным", — поделился Перенджиев.

По его мнению, разгром войск противника неизбежен. Эксперт допустил, что ВСУ станет нечем обороняться, что приведёт к вводу польских войск на замену армии Украины, поскольку Киеву будет нечем сдерживать российские силы.

Эксперт подчеркнул, что на месте Генштаба ВСУ принял бы решение не о наступлении, а о создании эшелонированной обороны.

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О наступлении ВСУ
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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