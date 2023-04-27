МК: генерал Ретунский объяснил причину паники в ВСУ из-за новой тактики ВКС России

От целого ряда украинских военных и политиков одновременно прозвучали на этой неделе панические заявления о невозможности противодействия российской авиации из-за использования Воздушно-космическими силами (ВКС) России новой тактики. Что же так сильно напугало противника, объяснил заслуженный военный лётчик, генерал-лейтенант в запасе Валерий Ретунский.

Украинские военачальники пожаловались, что авиация и ПВО ВСУ не способны поражать российские истребители, так как они атакуют цели, не входя в зону действия противовоздушной обороны. Российские ВКС изменили тактику применения авиации и дронов, открыв охоту на украинскую ПВО, чего ранее не наблюдалось.

Также всех особенно беспокоит активное применение российскими ВКС бывших свободнопадающих авиабомб типа ФАБ-500, которые превратились после незначительной доработки в планирующие высокоточные управляемые боеприпасы.

Генерал объяснил в беседе с "МК", что тактика быстро реагирует на появление новых видов вооружения и военной техники. А появление планирующих боеприпасов, которые можно применять по объектам с большой дальности, естественно, привело к использованию и соответствующих способов боевого применения авиации, отметил лётчик.

Принципиально нового здесь ничего нет, так было и раньше. Хотя надо признать, что эта тактика доставляет большие проблемы ВСУ, что не может не радовать, заключил собеседник издания.

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