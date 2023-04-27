Опубликовано видео детонации ЗРК С-300 ВСУ после попадания "Ланцета" под Херсоном

0:33 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появились кадры, на которых зафиксирован мощный взрыв украинского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в Херсонской области. Боекомплект ЗРК сдетонировал в результате точного попадания российского беспилотника "Ланцет". Видео опубликовали десантники ВС РФ в своём Telegram-канале "Крылатые".

"Шикарный фейерверк устроили наши друзья на просторах Херсонской области", — отметили бойцы.

Пара украинских комплексов была размещена на позициях ВСУ на правой стороне Днепра. Точный удар российского дрона мгновенно уничтожил один из ЗРК. Беспилотником управлял оператор из 7-й десантно-штурмовой дивизии, другой дрон заснял попадание.