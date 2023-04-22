РВ: боевиков ВСУ чуть не убила самодельная РСЗО с неуправляемыми авиаракетами

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На одном из направлений в зоне спецоперации группа украинских боевиков решила проверить в действии довольно странную установку. Солдаты ВСУ смастерили самодельную реактивную систему залпового огня (РСЗО) с неуправляемыми авиаракетами.

Военные корреспонденты "Русской весны" опубликовали видео запуска ракет. На кадрах видно, что один из снарядов улетел в небо, а второй упал в паре десятков метров от украинских военных.

"Самоделка является небезопасной", — отметили военкоры в своём Telegram-канале.