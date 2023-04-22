На одном из направлений в зоне спецоперации группа украинских боевиков решила проверить в действии довольно странную установку. Солдаты ВСУ смастерили самодельную реактивную систему залпового огня (РСЗО) с неуправляемыми авиаракетами.
Военные корреспонденты "Русской весны" опубликовали видео запуска ракет. На кадрах видно, что один из снарядов улетел в небо, а второй упал в паре десятков метров от украинских военных.
"Самоделка является небезопасной", — отметили военкоры в своём Telegram-канале.
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Некоторые "солдаты удачи" отличаются особой жестокостью.