RV: впервые войсками ВС РФ уничтожены ЗСУ Gepard, три комплекса C-300 и "Бук" ВС Украины

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВС России продолжают активные военные действия в зоне спецоперации на Украине. Сегодня армия России уничтожила немецкую зенитную самоходную установку Gepard, три C-300 и ЗРК "Бук".

Военные корреспонденты "Русской Весны" опубликовали видеоролики, демонстрирующие работу бойцов ВС РФ. На них зафиксировано попадание БПЛА-камикадзе "Ланцет" ВДВ в зенитно-ракетный комплекс С-300ПС в движении. Бойцы седьмой дивизии ВДВ уничтожили две установки С-300 в Херсонской области. Также можно увидеть, как ЗРК "Бук" был ликвидирован операторами БЛА "Чёрных гусар" группировки "Отважные".

Ранее сообщалось, что в зоне СВО уничтожен боевик-перебежчик из РФ Дмитрий Петров.