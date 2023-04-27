РВ: в зоне спецоперации на Украине уничтожен боевик-перебежчик из РФ Дмитрий Петров

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы России продолжают специальную военную операцию, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали о новых успехах солдат армии РФ.

В зоне боевых действий ликвидирован анархист Дмитрий Петров (позывной "Леший"), который воевал на стороне Вооружённых сил Украины.

Ранее сообщалось, что российская авиация взорвала главную крепость ВСУ на юго-западе Артёмовска. Многоэтажка использовалась украинской армией в качестве основной оборонительной позиции в этом районе. Опубликованы кадры последствий удара.

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