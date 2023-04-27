MT: уничтожен оператор HIMARS Бибиков, обстреливавший мирных жителей ДНР

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Херсонской области ликвидирован офицер ВСУ, оператор реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS Дмитрий Бибиков. Именно он причастен к обстрелам мирных жителей Донецкой Народной Республики, сообщает Telegram-канал Military Theme.

По данным канала, Бибиков обучался работе с американскими НІМАRS в одном из центров Бундесвера.

"Погиб в результате наезда машины на мину", — сообщили в MT.

Авторы канала подчеркнули, что сам Бибиков родился в населённом пункте Константиновка ДНР.

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