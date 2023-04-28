Кедми: недобитая Польша скоро доиграется, но на своих границах

1:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Варшава всегда чувствует упадок соседних стран, дабы "отхватить свой кусок", однако новая авантюра может Польше дорого обойтись.

Об этом сообщил израильский эксперт Яков Кедми.

По его словам, поляки всю историю оправдывают прозвище от Уинстона Черчилля. Тот когда-то назвал Польшу "гиеной Европы". Сейчас на роль падали претендует Украина, которую киевская власть подвела к краю пропасти.

"Что верно — она всегда набрасывается на падаль. И так она видит Украину — всё, нету! Польша чувствует это и хочет отхватить кусочек", — в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" сказал аналитик.

Её амбиции, однако, не ограничиваются Незалежной. В конце апреля СБР России выяснила, что Варшава еще в марте отработала военные учения "Даглезия". Приготовления армии у границ с ФРГ показывают, что поляки видят слабость Германии и нацеливаются на свой "кусочек" в случае краха последней.

Но Польша не отберёт что-то даже у ослабленной ФРГ. В истории никогда поляки не побеждали немцев, и поэтому Варшава "доиграется" у своих западных границ, подытожил Кедми.