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Кедми: недобитая Польша скоро доиграется, но на своих границах

1:15
Силовые структуры

Варшава всегда чувствует упадок соседних стран, дабы "отхватить свой кусок", однако новая авантюра может Польше дорого обойтись.

Кедми: недобитая Польша скоро доиграется, но на своих границах

Об этом сообщил израильский эксперт Яков Кедми.

По его словам, поляки всю историю оправдывают прозвище от Уинстона Черчилля. Тот когда-то назвал Польшу "гиеной Европы". Сейчас на роль падали претендует Украина, которую киевская власть подвела к краю пропасти.

"Что верно — она всегда набрасывается на падаль. И так она видит Украину — всё, нету! Польша чувствует это и хочет отхватить кусочек", — в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" сказал аналитик.

Её амбиции, однако, не ограничиваются Незалежной. В конце апреля СБР России выяснила, что Варшава еще в марте отработала военные учения "Даглезия". Приготовления армии у границ с ФРГ показывают, что поляки видят слабость Германии и нацеливаются на свой "кусочек" в случае краха последней.

Но Польша не отберёт что-то даже у ослабленной ФРГ. В истории никогда поляки не побеждали немцев, и поэтому Варшава "доиграется" у своих западных границ, подытожил Кедми.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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