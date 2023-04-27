Европейский Союз будет готов отдать Москве прибалтийские страны добровольно в случае российского успеха в специальной операции.
Об этом сообщил депутат Госдумы, политобозреватель Анатолий Вассерман.
По его словам, Брюссель уже выкачал из этих стран все постсоветские ресурсы, и может отдать Прибалтику опять на восстановление РФ.
"Сейчас Прибалтика сидит на общеевропейских дотациях. Единственное, для чего Прибалтика нужна Европейскому союзу — это в качестве дешёвой, хотя и достаточно квалифицированной рабочей силы", — в эфире радио "Комсомольская правда" сказал аналитик.
Однако и этот поток тает, сейчас те, кого можно было так использовать, уже выехали из своих стран. Стариков и земли с разваливающейся инфраструктурой Евросоюз вполне может отдать России, чтобы она заново вкладывала деньги в реанимацию "прибалтийских вымиратов", подытожил Вассерман.
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