Вассерман: Европейский Союз сам отдаст Прибалтику Российской Федерации

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Европейский Союз будет готов отдать Москве прибалтийские страны добровольно в случае российского успеха в специальной операции.

Об этом сообщил депутат Госдумы, политобозреватель Анатолий Вассерман.

По его словам, Брюссель уже выкачал из этих стран все постсоветские ресурсы, и может отдать Прибалтику опять на восстановление РФ.

"Сейчас Прибалтика сидит на общеевропейских дотациях. Единственное, для чего Прибалтика нужна Европейскому союзу — это в качестве дешёвой, хотя и достаточно квалифицированной рабочей силы", — в эфире радио "Комсомольская правда" сказал аналитик.

Однако и этот поток тает, сейчас те, кого можно было так использовать, уже выехали из своих стран. Стариков и земли с разваливающейся инфраструктурой Евросоюз вполне может отдать России, чтобы она заново вкладывала деньги в реанимацию "прибалтийских вымиратов", подытожил Вассерман.