РВ: в Артёмовске уничтожен "смеющийся" командир элитного спецназа Украины

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные ликвидировали в Бахмуте (Артёмовске) очередных высокопоставленных украинских офицеров. Об уничтожении двух командиров спецназа Сил специальных операций (ССО) ВСУ сообщают военкоры "Русской Весны".

Известно, что "смеющийся" капитан Александр Чернигов был командиром группы элитного 73-го морского центра спецназначения. Он убит в Бахмуте 24 апреля, в тот же день был ликвидирован другой офицер ССО ВСУ — лейтенант В. Ободенко.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков сравнил соотношение сил России и Украины, которые могут вступить в сражение в случае контрнаступления Киева.

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