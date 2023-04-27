Военкор Сладков сравнил соотношение сил России и Украины на фронте в зоне СВО

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный корреспондент Александр Сладков сравнил соотношение сил России и Украины, которые могут вступить в сражение в случае контрнаступления Киева. Репортёр прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Запад завершил подготовку девяти "наступательных" бригад ВСУ.

"По моим скромным подсчётам, одна бригада должна наступать на один российский батальон. В бригаде же пять батальонов, должно получиться пять к одному, это классика. Но у нас только в (...) дивизии, обороняющей часть фронта, не менее 15 батальонов", — написал военкор в своём Telegram-канале.

Он добавил, что только на этом одном участке ВСУ нужно иметь 75 бригад.

"Это так выходит, по прикидкам? Посмотрим, чья возьмёт", — заключил журналист.

Ранее комбат ДНР Александр Ходаковский рассказал о худшем сценарии наступления ВСУ, заявив, что бояться нужно последствий.

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