Раненые десантники из элитной бригады ВСУ рассказали, что их бросили в поле без врачей и командиров

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ранее десантники из 95-й элитной бригады вооружённых сил Украины (ВСУ) записали видео, в котором пожаловались на плохое отношение к ним командиров. Кадры появились в соцсетях.

По словам бойцов, их вывезли из города в поляе и бросили без медицинской помощи. Живут они по колено в воде в палатках.

С десантниками не поехал ни один из офицеров, также нет ни одного врача. Одному из десантников стало плохо прямо во время съёмки.

Ранее стало известно об уничтожении в Бахмуте двух высокопоставленных командиров спецназа ВСУ.