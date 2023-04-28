Ранее десантники из 95-й элитной бригады вооружённых сил Украины (ВСУ) записали видео, в котором пожаловались на плохое отношение к ним командиров. Кадры появились в соцсетях.
По словам бойцов, их вывезли из города в поляе и бросили без медицинской помощи. Живут они по колено в воде в палатках.
С десантниками не поехал ни один из офицеров, также нет ни одного врача. Одному из десантников стало плохо прямо во время съёмки.
Ранее стало известно об уничтожении в Бахмуте двух высокопоставленных командиров спецназа ВСУ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ранее Мизинцев руководил Национальным центром управления обороны России.