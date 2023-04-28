Военкор Руденко показал уникальные кадры работы FPV-дрона на передовой

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал видео с камеры недорогого FPV-дрона, уничтожающего военную технику ВСУ.

"Работа FPV-дрона на фронте. Уникальные кадры с самого БПЛА и фиксация попадания дроном-разведчиком", — прокомментировал ролик, записанный разведывательным беспилотником, репортёр в своём Telegram-канале.

БПЛА с управлением "от первого лица" (First Person View — FPV) выгодно отличаются от дорогостоящих дронов в Минобороны РФ, подчеркнул Руденко. Они в десятки раз дешевле, но не менее эффективны.

"К сожалению, их пока выпускают энтузиасты в гаражах", — резюмировал военкор.

Ранее украинские аналитики признали эффективность нового ракетного удара ВКС РФ и пояснили, что он был нанесён с неожиданных направлений.