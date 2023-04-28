Российский военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал видео с камеры недорогого FPV-дрона, уничтожающего военную технику ВСУ.
"Работа FPV-дрона на фронте. Уникальные кадры с самого БПЛА и фиксация попадания дроном-разведчиком", — прокомментировал ролик, записанный разведывательным беспилотником, репортёр в своём Telegram-канале.
БПЛА с управлением "от первого лица" (First Person View — FPV) выгодно отличаются от дорогостоящих дронов в Минобороны РФ, подчеркнул Руденко. Они в десятки раз дешевле, но не менее эффективны.
"К сожалению, их пока выпускают энтузиасты в гаражах", — резюмировал военкор.
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