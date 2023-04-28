Украинская противовоздушная оборона не смогла ничего противопоставить ракетному удару ВКС РФ ночью 28 апреля, так как тот был нанесён с неожиданных направлений.
К тому же, украинские военные эксперты насчитали "очень много фальш-целей" для перегрузки систем ПВО ВСУ.
Аналитики отмечают, что на этот раз "удар возмездия" наносился стратегическими ракетоносцами Ту-95МС, а ракеты наземного базирования запускались из Курска и Воронежа.
После массированной ночной атаки киевские власти сообщили, что повреждён объект энергетической инфраструктуры, а потому часть столицы Украины осталась без электроэнергии.
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