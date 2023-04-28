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Удваивающие эффективность артиллерии комплексы "Завет-Д" поступят в войска РФ до конца года

1:17
Силовые структуры

Российские войска до конца 2023 года получат первые серийные комплексы автоматизированного управления артиллерии ВДВ "Завет-Д".

Удваивающие эффективность артиллерии комплексы "Завет-Д" поступят в войска РФ до конца года

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на представителей холдинга "Росэлектроника" государственной корпорации "Ростех", эти системы удваивают эффективность артиллерийских установок во время боевых действий. Отмечается, что технику уже протестировали и приняли на снабжение.

По словам специалистов, "Завет-Д" создавался на основе бронетранспортёра (БТР) "Ракушка". Комплекс способен находить и распознавать даже замаскированные цели, указали эксперты. Его также можно связать с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) для более продуктивной работы.

В холдинге пояснили, что разведывательная оптико-электронная система и выносная радиолокационная станция, встроенные в "Завет-Д", позволяют определять цели на дистанции до 7 тысяч метров.

"Новинка способна в 1,5-2 раза повысить эффективность применения артиллерийских систем, используемых в ВДВ", — сказано в публикации.

Речь идёт об установках "Нона-С", "Свиристелка" и "Нона-СМ".

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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