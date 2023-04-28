Удваивающие эффективность артиллерии комплексы "Завет-Д" поступят в войска РФ до конца года

1:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские войска до конца 2023 года получат первые серийные комплексы автоматизированного управления артиллерии ВДВ "Завет-Д".

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на представителей холдинга "Росэлектроника" государственной корпорации "Ростех", эти системы удваивают эффективность артиллерийских установок во время боевых действий. Отмечается, что технику уже протестировали и приняли на снабжение.

По словам специалистов, "Завет-Д" создавался на основе бронетранспортёра (БТР) "Ракушка". Комплекс способен находить и распознавать даже замаскированные цели, указали эксперты. Его также можно связать с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) для более продуктивной работы.

В холдинге пояснили, что разведывательная оптико-электронная система и выносная радиолокационная станция, встроенные в "Завет-Д", позволяют определять цели на дистанции до 7 тысяч метров.

"Новинка способна в 1,5-2 раза повысить эффективность применения артиллерийских систем, используемых в ВДВ", — сказано в публикации.

Речь идёт об установках "Нона-С", "Свиристелка" и "Нона-СМ".

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