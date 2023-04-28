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19FortyFive: армия России применяет мины, чтобы замедлить контрнаступление войск ВС Украины

Силовые структуры

Вооружённые силы России заминировали порядка 30% украинской территории для замедления планируемого контрнаступления Киева. Об этом пишет 19fortyfive.

19FortyFive: армия России применяет мины, чтобы замедлить контрнаступление войск ВС Украины

По словам обозревателя издания Майи Карлин, военнослужащие РФ с помощью мин выстроили надёжную защиту от возможных атак противника. Она назвала появление большого количества таких снарядов на линии соприкосновения "величайшей" проблемой для Вооружённых сил Украины (ВСУ).

"Российские войска установили противопехотные мины, чтобы замедлить контрнаступление Украины и защитить собственные позиции", — подчеркнула журналистка.

Ранее австрийский военный эксперт Том Купер заявил, что украинским подразделениям не удастся преодолеть миллионы российских мин во время наступательной операции. Как пояснил специалист, ВС РФ получат преимущество благодаря глубоким укреплениям.

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Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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