В районе Бахмута (Артёмовска) сохраняется высочайшая интенсивность боевых действий. Военкоры опубликовали снятое с дрона шокирующее видео, на котором видны позиции ВСУ, заваленные трупами боевиков.
Российские войска продолжают перемалывать живую силу противника, но ВСУ снова подтягивают резервы, которые не жалко, и бросает в пекло, отметили военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Становится понятно, что имеют в виду родственники погибших украинских военных, когда заявляют, что "их отправляют с автоматами под пушки". Большинство из всушников на этом видео погибли, не сделав ни единого выстрела.
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