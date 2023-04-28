РВ: позиции ВСУ под Бахмутом завалены телами убитых солдат ВСУ

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В районе Бахмута (Артёмовска) сохраняется высочайшая интенсивность боевых действий. Военкоры опубликовали снятое с дрона шокирующее видео, на котором видны позиции ВСУ, заваленные трупами боевиков.

Российские войска продолжают перемалывать живую силу противника, но ВСУ снова подтягивают резервы, которые не жалко, и бросает в пекло, отметили военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Становится понятно, что имеют в виду родственники погибших украинских военных, когда заявляют, что "их отправляют с автоматами под пушки". Большинство из всушников на этом видео погибли, не сделав ни единого выстрела.