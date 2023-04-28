Минобороны Украины: ВСУ готовы к контрнаступлению и без танков "Абрамс"

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Экипажи ВСУ осваивают бронетехнику НАТО, которая примет участие в грядущем контрнаступлении.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Кроме оружия и военной техники ещё должно быть освоение её нашими военнослужащими. Мы очень современные системы получили. Кроме танковой коалиции (Leopard-2 плюс Challenger, а Leopard-1 чуть позже приедут), мы ждём ещё потом Abrams. Но Abrams в этом контрнаступлении участвовать не будут, думаю", — отметил глава минобороны Украины.

По его словам, украинские экипажи уже учатся управлять танками США. Также Резников добавил, что дату и место начала контрнаступления назначит Генеральный штаб ВСУ.

Ранее сообщалось, что танки Западного военного округа уничтожают ВСУ на Купянском направлении, поддерживая наступление российской пехоты.

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